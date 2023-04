Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Pedelecfahrerin alkoholisiert und renitent

Isselburg-Anholt (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Isselburger Straße;

Tatzeit: 15.04.2023, 14.20 Uhr;

Mit einem Pedelec gestürzt ist eine 47-Jährige in Isselburg-Anholt am Samstagnachmittag. Ihre leichten Verletzungen wollte die Frau vom alarmierten Rettungsdienst nicht behandeln lassen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von annähernd zwei Promille schließen ließ. So folgte die Fahrt zur Wache, um eine Blutprobe durch einen Arzt entnehmen zu lassen. Störungsfrei verlief der Transport zunächst nicht. Als sie dem Fahrer immer wieder an den Arm griff und im Streifenwagen randalierte, wurde der Alkoholisierten eine Handfessel angelegt. Bereits vor der Blutentnahme hatte sich die Situation in den Räumlichkeiten der Polizei zusehends beruhigt. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell