Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stürzt auf Motorhaube

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Karolingerstraße/Teutonenstraße;

Unfallzeit: 14.04.2023, 06.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein 38 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Bocholt zugezogen. Der Bocholter war gegen 06.00 Uhr mit seinem Pedelec auf der Karolingerstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs und gerade im Begriff, die Einmündung Teutonenstraße zu passieren, als ein Auto querte. Die Fahrerin, eine 65 Jahre alte Frau aus Aalten (NL), wollte von der Teutonenstraße auf die Karolinger Straße einfahren. Sie habe sich aufgrund einer Sichtbehinderung durch eine Baustellenabsperrung in die Einmündung herangetastet, gab die 65-Jährige an. Dabei übersah sie den 38-Jährigen. Es kam zur Kollision, in dessen Folge stürzte der Zweiradfahrer auf die Motorhaube. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

