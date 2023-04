Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Randalierer missbraucht Notruf der Polizei

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Feldstraße;

Tatzeit: 13.04.2023, zwischen 21.40 Uhr und 22.10 Uhr;

Für Menschen in bedrohlichen Situationen kann der Notruf der Polizei die Rettung bedeuten. Ohne einen solchen Grund hat ein 34 Jahre alter Mann am Donnerstagabend den Notruf rund zwanzigmal angerufen. So machten sich Polizeibeamte auf den Weg zu dem vermeintlichen Wohnort des Anrufers. Der augenscheinlich alkoholisierte Gescheraner zeigte sich beim Erblicken der Einsatzkräfte direkt aggressiv. Er randalierte, sodass eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten unausweichlich war. Beim Transport zur Polizeiwache Wache versuchte der 34-Jährige einen Beamten zu bespucken und auf ihn einzuschlagen, traf aber nicht. So verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle, nicht ohne die Polizisten in Ahaus zu beleidigen. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell