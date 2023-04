Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher gelangt nicht ins Haus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alstätter Straße;

Tatzeit: zwischen 11.04.2023, 20.00 Uhr, und 13.04.2023, 12.30 Uhr;

In ein Wohnhaus gelangte ein Einbrecher in Gronau nicht. Um in das Innere des Gebäudes an der Alstätter Straße zu gelangen, hatte ein Unbekannter mit einem Stein eine Glasscheibe der Eingangstür eingeworfen. Weiter kam der Täter nicht. Zuvor hatte er mutmaßlich versucht, eine Fensterscheibe einzuwerfen. Das Glas riss, durchschlagen wurde es jedoch nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell