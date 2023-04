Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Firmengebäude

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Ächterkrommert;

Tatzeit: 13.04.2023, zwischen 00.55 Uhr und 01.50 Uhr;

Ein schwarz gekleideter und maskierter Einbrecher ist auf den Aufnahmen einer Kamera zu sehen, die die Räume einer Speditionsfirma an der Straße Ächterkrommert überwacht. Gegen 00.55 Uhr hebelte der Täter eine Eingangstür zum Verwaltungstrakt auf und drang in das Gebäude ein. Dort machte er sich an den Schränken zu schaffen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand flüchtete der Täter gegen 01.50 Uhr, als er durch einen Anlieferer gestört wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell