Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer kollidiert mit wartendem Auto und fährt weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Buterlandstraße/Sonnenstraße;

Unfallzeit: 12.04.2023, 20.15 Uhr;

Es sei alles in Ordnung, gab ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegenüber einer Autofahrerin in Gronau an. Der Unbekannte war gestürzt, als er gegen einen Wagen der 27-Jährigen gefahren war. Die Gronauerin wollte gegen 20.15 Uhr von der Buterlandstraße nach links auf die Sonnenstraße abbiegen. Aus dieser Straße kam das Zweirad. Nach dem Sturz rappelte sich der circa 1,70 Meter große Jugendliche mit schmächtiger Statur auf und fuhr mit seinem silberfarbenen Rad mit schwarzen Griffen in Richtung Mackensenstraße davon. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Basecap. An dem Auto entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell