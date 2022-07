POL-CE: Eschede - Nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Celle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kam es erneut zu einem Einbruch in einen Celler Gastronomiebetrieb. Diese Mal gelangten die unbekannten Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Hafenstraße. Aus einem Büro entwendeten sie Bekleidung und einen Tresor mit Bargeld. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte ...

