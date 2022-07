Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in italienisches Restaurant

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (07.07.2022) gewaltsam Zutritt zu einem italienischen Restaurant in der Straße "Am Heiligen Kreuz". Sie durchwühlten die Räume der Lokalität und stahlen letztlich Bargeld in dreistelliger Höhe sowie Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell