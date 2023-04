Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer stürzt nach Kollision mit Autotür

Zeugen gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg;

Unfallzeit: 12.04.2023, 16.25 Uhr;

Nach Schilderung zweier Radfahrer öffnete ein Fahrer seine Autotür, als sie gerade den Wagen passierten. Ein 54-Jähriger kollidierte mit dem Hindernis und stürzte in dessen Folge. Nach Aussage der beiden Fahrradfahrer habe sich der Autofahrer mutmaßlich über sie aufgeregt, da sie nebeneinander auf dem Schutzstreifen gefahren seien. Kurz nach dem Überholmanöver hielt der Autofahrer an und es kam zu dem beschriebenen Vorfall. Gegen den 57 Jahre alten Autofahrer wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr ermittelt. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch gegen 16.25 Uhr auf dem Ramsdorfer Postweg in Borken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

