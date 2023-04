Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch in Shopping-Arkaden

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Feststellzeit: 13.04.2023, 03.35 Uhr;

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten in der Nacht zum Donnerstag fest, dass eine Tür im Haupteingangsbereich der Shopping Arkaden frische Hebelspuren aufwies. Der oder die Täter hatten die Tür zwar einen Spalt weit öffnen können, in das Gebäude eindringen konnten sie aber nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell