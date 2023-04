POL-STH: Ruhige Osternacht

Bückeburg (ots) - (ma) Die Polizei Bückeburg möchte die Codiertermine für Fahrräder, E-Bike bzw. Pedelec bekanntgegeben, die in Kürze durchgeführt werden. Am 13.04.2023 wird bei der Feuerwehr in Bad Eilsen die Codiersaison von 13.30 bis 18.00 Uhr eröffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Weiter geht es am 07.05.2023 in Bückeburg, wo sie im Rahmen des "Sattelfestes" ihr Zweirad am Stand der Polizei ...

