Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sonderkontrollen zum "Car-Freitag"

Stadthagen (ots)

(mm)Das Polizeikommissariat Stadthagen führte am Freitag, den 07.04.2023 Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit Schwerpunkt - Bauartveränderungen an PKW - am sogenannten "CARfreitag 2023" durch. Unterstützt wurde der Einsatz- und Streifendienst des PK Stadthagen hierbei durch spezialisierte Kräfte der Verfügungseinheit der PI Nienburg/Schaumburg. Im Blickpunkt standen bauartveränderte, sowie manipulierte PKW. Aufgrund der Erfahrung aus Einsätzen in den Jahren 2018/2019 und der pandemiebedingten Ausfälle in den Jahren 2020/2021 war mit einer hohen Teilnehmeranzahl zu rechnen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Treffen von jungen Erwachsenen der örtlichen wie auch überörtlichen Tuningszene. Hier häuften sich die Beschwerden der Bevölkerung im Bereich der Jahnstraße, die sich zunehmend massiv an der überlauten Geräuschentwicklung und Geschwindigkeitsüberschreitungen gestört fühlten. Ziel war es durch Kontrollen Geräuschbelästigung von Anwohnern und Unbeteiligten durch illegale Umbauten der Abgasanlage, oder Lärm durch einen zu hohen Drehzahlbereich zu verhindern und zu ahnden. Durch verkehrserzieherische Gespräche im Hinblick auf die Gefahren und Sanktionen bei Bauartveränderungen am PKW wurden die Fahrzeugführer informiert und sensibilisiert. Intention war es hier die Minimierung unfallträchtiger Verhaltensweisen bzw. das Hinwirken auf Verhaltensänderungen herbeizuführen. Im Tagesverlauf wurden insgesamt 14 Fahrzeuge mit diversen Bauartveränderungen kontrolliert. Größere Verstöße oder Mängel wurden hierbei nicht festgestellt. Entgegen der Erwartungen blieb ein größeres Zusammenkommen der "Tuning-Szene" in Stadthagen aus

