Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Mit Lkw von der Straße abgekommen

Bocholt-Liedern (ots)

Unfallort: Bocholt-Liedern, Liederner Höfgraben; Unfallzeit: 29.03.2023, 15.15 Uhr;

Ein Lkw ist am Mittwoch in am Mittwoch in Bocholt-Liedern von der Straße abgekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rheder hatte den Liedener Höfgraben gegen 15.15 Uhr in Richtung Liederner Ringstraße befahren. Dabei steuerte er leicht nach rechts, um einem entgegenkommenden Pkw Platz zu schaffen. Der beladene Lkw geriet auf den Grünstreifen, wo er gegen einen Baum stieß und schließlich auf einem Acker zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Unfallstelle blieb für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell