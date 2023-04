Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mangelnde Mülltrennung

Obernkirchen (ots)

(ma)

Zwei Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens sind am heutigen Donnerstag gegen 11.40 Uhr mit einem Anwohner in Obernkirchen in Streit geraten, weil dieser den Müll nicht richtig getrennt hatte und dementsprechend die Mülltonnen im Lkw nicht entsorgt wurden.

Der 30jährige Obernkirchener war offensichtlich mit der Maßnahme nicht einverstanden, packte seinen Müll in den Pkw und fuhr dem Müllwagen entgegengesetzt der Einbahnstraße "Am Kollbergring" mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit hinterher.

Am Müllwagen angekommen, versuchte der Obernkirchener die Müllsäcke im Lkw zu entsorgen, was die Entsorgungsmitarbeiter unterbanden. Es entstand eine Schubserei und Rangelei zwischen den Beteiligten.

In der Folge fuhr der 30jährige mit seinem Pkw über den Gehweg und einem Rasenstück, um am Lkw vorbeizufahren. Hierbei kam es möglicherweise zu einer Gefährdung eines Kindes bzw. einem der beiden Mitarbeiter der Entsorgungsfirma.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen verletzten Personen.

Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung sind eingeleitet worden.

Die Polizei Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall Am Kollbergring beobachten konnten.

