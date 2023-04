Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW, darunter ein ziviler Streifenwagen der Polizei Nienburg

Nienburg (ots)

(KEM) Heute, den 05.04.2023, gegen 13:45 Uhr ereignete sich an der B215 zwischen Holtorf und Drakenburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und drei verletzten Personen.

Laut Zeugenaussagen befuhren mehrere Fahrzeuge die B215 von Nienburg in Richtung Drakenburg, als ein PKW dieser Fahrzeugreihe kurzfristig nach links zum Parkplatz des Friedhofes habe auffahren wollen.

Aufgrund dessen waren die nachfolgenden Fahrzeuge, darunter auch ein VW Skoda der Polizei Nienburg, gezwungen, stark zu bremsen. Ein hinter dem Skoda fahrender BMW SUV konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Genauso erging es der Fahrerin eines dem BMW nachfolgenden VW Up. Die 50-Jährige fuhr dem BMW ebenfalls auf.

Die Insassinnen des Einsatzwagens, zwei 23-jährige Nienburger Polizeibeamtinnen, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des VW Up, eine 50-jährige Gadesbündenerin, wurde ebenfalls verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer, ein 40-jähriger Mann aus Neustadt blieb unverletzt.

Der Skoda und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zum Schaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden, er dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.

Da die Unfallstelle zeitnah geräumt wurde, kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfall wurde von Einsatzkräften der Polizei Hoya aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell