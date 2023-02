LPI-G: Audi gestohlen

Gera (ots) - In der Eichenstraße schloss ein 79-jähriger Geschädigter sein Fahrrad am Montag gegen 13:00 Uhr an einen Fahrradständer an. Als er gegen 16:10 Uhr zu diesem zurückkehrte, musste er den Diebstahl des Fahrrads feststellen. Das Fahrradschloss nahmen die Diebe auch gleich mit. Der Wert des Rades beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Zahl. Die Polizei in Gera (0365/ 829-0) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die sachdienliche Angaben ...

mehr