Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bewegungsmelder entwendet

Gera (ots)

Unbekannte entfernten am Montag (13.02.23) zwischen 13:45 Uhr und 22:15 Uhr gewaltsam einen Bewegungsmelder von einem Einfamilienhaus in der Brehmstraße. Anschließend schlugen sie ein Loch in die Scheibe der Terrassentür und versuchten in das Haus zu gelangen. Dieses Vorhaben scheiterte, so dass die Täter mit dem Bewegungsmelder als Beute ihrer Flucht antraten. Durch die Tat wurde ein hoher Sach- und Stehlschaden verursacht. Die Polizei (0365/ 829-0) hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

