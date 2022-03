Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Samstagvormittag stellte ein aufmerksamer Waldarbeiter fest, dass Unbekannte Bauschutt an einem Waldweg illegal ablagerten. Der sogenannte Elsbergweg geht von einem Wanderparkplatz der L 551, zwischen Waldangelloch und Eichelberg ab. Die verständigte Polizeistreife konnte abgelagerten Bauschutt auf einer Fläche von ca. 30 qm feststellen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um in gelbe Säcke verpacktes Styropor und Rohisolierungsmaterial. Das Polizeirevier Sinsheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06261/690-0 zu melden

