LPI-G: E-Bike aus Keller gestohlen

Gera (ots) - Am Samstag (11.02.23) versuchten bislang Unbekannte zwischen 22:30 Uhr und 22:40 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Braustraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen der Täter jedoch Stand, so dass diese unverrichteter Dinge flüchteten. An der Tür und einem Transponder entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei (0365/ 829-0) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL) ...

