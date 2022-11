Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrolle endet in einem Potpourri an Strafanzeigen - Festnahme und Vorführung eines Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1263

Beamte der Dortmunder Polizei sind am Donnerstag (14. November) Hinweisen im Stadtteil Eving zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität sowie den damit verbundenen Begleiterscheinungen nachgegangen. Das Ergebnis: eine Vielzahl von Strafverfahren, Sicherstellungen von Betäubungsmitteln und die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers.

Einsatzkräfte bemerkten gegen 17:40 Uhr an der Straße An den Teichen einen Mann, der sein Fahrzeug abstellte, ausstieg und sich auffällig suchend umschaute. Kurz darauf fuhr ein weiterer Pkw vor, in den der Unbekannte einstieg. Nach einigen Metern Fahrt trennten sich die Wege wieder und beide Personen fuhren in ihren Autos davon.

An der Deutschen Straße folgte die Kontrolle des mutmaßlichen Käufers. Mit dem Tatverdacht konfrontiert, entdeckten die Beamten zwei Foliendreher mit augenscheinlichem Kokain und beschlagnahmten dieses. Der 49-Jährige aus Waltrop erhielt einen Platzverweis. Ebenso muss er mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Wenig später beobachteten die Polizisten den mutmaßlichen Verkäufer erneut in einem Fahrzeug an der Straße An den Teichen. Was folgte, waren eine Kontrolle sowie Festnahme des 32-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten vier Foliendreher mit augenscheinlichem Kokain, das sie beschlagnahmten. Einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag stellten die Einsatzkräfte zur präventiven Gewinnabschöpfung sicher. Ebenfalls sicher stellten sie einen augenscheinlich gefälschten Führerschein.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Der 32-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

