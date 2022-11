Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Barop: Wer kann Angaben zum Verursacher machen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1264

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Helenenbergweg in Dortmund-Barop am Mittwoch, 9. November um 7:05 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Bei dem Unfall ist eine 25-jährige Dortmunderin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die 25-Jährige ihr Auto gerade auf dem rechten Fahrbahnand auf dem Helenenbergweg in Fahrtrichtung Osten ab. Als sie aussteigen wollte und die Fahrertür zur Straßenseite öffnete, kollidierte die Fahrertür mit dem Auto eines frontal entgegen kommenden Autos. Dieses fuhr auf dem Helenenbergweg in Fahrtrichtung Krückenweg. Möglicherweise ist das Auto danach noch über eine rote Ampel auf den Krückenweg in Richtung Innenstadt abgebogen.

Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen beschreiben ein flaches, helles (eventuell grau, silber, weiß) Auto mit Dortmunder Kennzeichen - möglicherweise ein Mercedes. Es ist wahrscheinlich, dass auch dieses Auto sichtbare Beschädigungen davon getragen hat.

Die Polizei Dortmund sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise geben können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-1521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell