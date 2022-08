Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Landwirtschaftliche Lagerstätte brannte

Ostercappeln (ots)

Um 23:03 Uhr ging am Sonntagabend ein Notruf über einen Gebäudebrand an der Vördener Straße in Ostercappeln ein. Acht Ortsfeuerwehren mit etwa 120 Einsatzkräften bekämpften bis in die Morgenstunden die Flammen. Entgegen einer ersten Meldung war kein Stall mit Tierbestand betroffen, sondern eine landwirtschaftliche Lagerstätte. In dem Lager wurden Stroh, Sägespäne, Altholz und Altreifen gelagert. Insbesondere das Stroh und die Altreifen erschwerten die Brandbekämpfung. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Straßenmeisterei die Vördener Straße bis etwa 04:40 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 28.000 Euro geschätzt. Tiere oder Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

