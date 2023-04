Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Explosion in Firmengebäude

Nienburg (ots)

(KEM) In der heutigen Nacht kam es gegen 23.05 Uhr zu einer Explosion in einem Firmengebäude im Bereich des Industriegebietes Südring in Nienburg. Die Ursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Neben der Polizei war ein Großaufgebot der Feuerwehr eingesetzt. Da nicht feststand, ob sich zum Zeitpunkt der Explosion noch Personen in dem Gebäude aufhielten, war zudem das THW mit mehreren Personenspürhunden im Einsatz. Bislang gibt es keine Hinweise, dass sich Personen in dem Gebäude aufhielten. Durch die Feuerwehr und örtlichen Energieversorger fand zudem eine Begutachtung statt, um weitere Gefahren wie einen Gasaustritt infolge der starken Beschädigungen auszuschließen. Vorsorglich befanden sich zunächst auch der Rettungsdienst und ein Notarzt am Einsatzort.

Das Firmengebäude am Südring/Domäneweg ist stark beschädigt und einsturzgefährdet. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber im 7-stelligen Bereich liegen. Das Firmengelände ist abgesperrt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg