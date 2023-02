POL-PDWIL: geklärte Verkehrsunfallflucht

Hillesheim (ots) - Am 14.02.2023 gegen 19:20 Uhr kam es im Bereich einer Lavagrube in Hillesheim zu einem Brand eines Kartons. Die Ursache der Brandentstehung ist Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Es entstand glücklicherweise keinerlei nennenswerter Schaden. Jegliche Hinweise zur Brandentstehung dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

