POL-PDWIL: tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, ein verletzter Beamter

Daun (ots) - Am 09.02.2023 gegen 14:00 Uhr hatte ein Geschädigter sein Fahrzeug, einen Audi im Bereich der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellt. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde augenscheinlich bewusst die Folierung im Bereich der B-Säule des Fahrzeuges beschädigt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

mehr