POL-PDWIL: PKW kollidiert mit LKW

Hillesheim (ots) - Am 13.02.2023 gegen 12:00 Uhr kam es im Bereich einer Müllpresse hinter dem Seniorenstift in Hillesheim zu einem kleinen Brand in eben dieser Abfallpresse. Durch die Feuerwehr Hillesheim wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht, so dass es zu keinerlei Ausweitung und zu keinerlei Schadenseintritt kam. Die genaue Ursache steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

mehr