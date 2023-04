POL-BOR: Bocholt - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, De-Roos-Straße; Unfallzeit: 09.04.2023, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Sonntag an einem grauen Pkw Toyota Yaris. Dieser stand auf einem Parkplatz an der De-Roos-Straße, als er zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr angefahren und beschädigt wurde. Trotz des verursachten Sachschadens ...

