POL-BOR: Borken - Gitarre als Schlagwerkzeug

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Hengeler; Tatzeit: 11.04.2023, 17.10 Uhr; Bargeld im einstelligen Eurobereich erbeuteten zwei Männer bei einem Diebstahl in Stadtlohn. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie eine hölzerne Kasse in Form eines Vogelhäuschens auf. Zu dem Geschehen in Hengeler kam es am Dienstag gegen 17.10 Uhr. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Selbstbedienungsstand von Dekorationsartikeln. ...

