POL-BOR: Vreden - Stoffkleiderschrank stellt sich als Mini-Hanf-Plantage dar

Polizeibeamte bespuckt und beschimpft

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: 11.04.2023, zwischen 21.00 Uhr und 21.45 Uhr;

Gleich zweimal rückten Polizisten am Dienstabend nach Vreden aus. Zunächst hatte ein 36-jähriger Vredener gegen 21.00 Uhr einen Nachbarn angegriffen. Dieser blieb unverletzt. Die Folge: eine Strafanzeige. Nur wenige Minuten später der nächste Notruf - der Vredener randalierte nun in seiner Wohnung und bedrohte seinen Nachbarn. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Aggressor durch ein Fenster. Nach nur wenigen Metern stoppten ihn Polizeikräfte. Einer jetzt folgenden Ingewahrsamnahme widersetzte sich der Mann und bespuckte die Beamten. Damit nicht genug: Als Polizisten die Wohnung betraten, um das Fenster zu schließen und die eingeschalteten Lichter zu löschen, kam ihnen ein von innen beleuchteter Stoffkleiderschrank komisch vor. Ein Blick hinein verriet, was dort angestrahlt wurde. Der Schrank entpuppte sich als kleine Marihuanaplantage. Das gesamte Geschehen hat mehrere Strafanzeigen zur Folge. Die Ermittlungen der Kripo Ahaus dauern an. (db)

