POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer erschrickt sich vor Hund und stürzt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Max-Planck-Straße; Tatzeit: zwischen 06.04.2023, 21.30 Uhr, und 11.04.2023, 06.00 Uhr; Kupferrohre von mehreren Paletten entwendet haben Unbekannte in Vreden. Um an die Beute zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam in ein Gebäude an der Max-Planck-Straße ein und hoben mittels eines Gabelstaplers die hölzernen Aufbewahrungsplateaus aus einem Hochregal, um schließlich das Metall in ein ...

