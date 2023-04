Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Metalldiebe in Betrieb in Gaxel

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Max-Planck-Straße;

Tatzeit: zwischen 06.04.2023, 21.30 Uhr, und 11.04.2023, 06.00 Uhr;

Kupferrohre von mehreren Paletten entwendet haben Unbekannte in Vreden. Um an die Beute zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam in ein Gebäude an der Max-Planck-Straße ein und hoben mittels eines Gabelstaplers die hölzernen Aufbewahrungsplateaus aus einem Hochregal, um schließlich das Metall in ein Fluchtfahrzeug zu verladen. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

