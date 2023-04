Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrzeugteil beschädigt Seat

Wohnmobilfahrer gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Landesstraße 572;

Unfallzeit: 11.04.2023, 11.45 Uhr;

Mutmaßlich von einem abgerissenen Fahrzeugteil eines Wohnmobils getroffen und beschädigt wurde ein schwarzer Wagen am Dienstagvormittag in Stadtlohn. Dessen Fahrerin war gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße 572 aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs, als es kurz vor dem Kreisverkehr Westfalenring zu dem Geschehen kam. Zeitgleich hätte auf der Gegenfahrbahn ein älteres Wohnmobil ihr Fahrzeug passiert, so die Südlohnerin. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Fahrer des Wohnmobils, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell