Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Rechts-vor-links missachtet

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Hauptstraße / Ramsdorfer Straße / Stegge;

Unfallzeit: 11.04.2023, 07.30 Uhr;

Mit einem von rechts kommenden Wagen ist am Dienstagmorgen ein 64 Jahre alter Autofahrer kollidiert. Der Borkener hatte gegen 07.30 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Borkenwirther Straße kommend befahren, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto einer 53-jährigen Borkenerin kam. In dessen Folge verletzte sich die Autofahrerin leicht. Diese hatte die Kreuzung auf der Stegge in Richtung Ramsdorfer Straße queren wollen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell