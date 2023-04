Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch durch die Haustür

Legden (ots)

Tatort: Legden, Lindert;

Tatzeit: 10.04.2023, zwischen 15.30 Uhr und 17.20 Uhr;

Es war taghell, als Unbekannte am Montag in Legden eine Haustür aufgehebelt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter in der Doppelhaushälfte an der Straße Lindert keine Beute. Zu dem Geschehen kam es zwischen 15.30 Uhr und 17.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell