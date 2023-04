Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Wohnhaus

Stein durchbricht Scheibe

Heek-Nienborg (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Neustraße;

Tatzeit: 11.04.2023, 02.35 Uhr;

Eine Handtasche erbeutet haben zwei Täter bei einem Einbruch in Heek-Nienborg. Gegen 02.25 Uhr riss ein klirrendes Geräusch die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Neustraße aus dem Schlaf. Mit einem Stein hatten sich Unbekannte Zugang in das Gebäude verschafft. Als ein Geschädigter aus dem Haus sah, fiel ihm ein circa 1,80 Meter großer Mann mit einer orangefarbenen Jacke mit Reflektoren auf, der mit einem klappernden Fahrrad vorbeifuhr. Die Täter waren mutmaßlich grau gekleidet und trugen Kapuzen, Mund- und Nasenschutz sowie Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere den beschriebenen Radfahrer, Kontakt mit den Ermittlern des Ahauser Kriminalkommissariats unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell