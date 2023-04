POL-BOR: Bocholt - Tiefe Kratzer an Audi hinterlassen

Gronau (ots) - Tatorte: Fabrikstraße, Kurfürstenstraße, Losserstraße, Beckerhookstraße; Ihrer sinnlosen Zerstörungswut kamen noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Gronau nach. Auf der Fabrikstraße beschädigten sie die Fensterscheiben eines Baggers, auf der Losserstraße die Scheiben eines Pkws und an den anderen beiden Tatorten die Scheiben von Bushaltestellen. In einem Fall wurden die Tat ...

mehr