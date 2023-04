Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrer quert Bundesstraße

Kollision mit Vorfahrtberechtigtem

Ahaus-Alstätte (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 10.04.2023, 14.30 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie rund 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Ahaus-Alstätte. Als gegen 14.30 Uhr ein 53 Jahre alter Gronauer in der Bauerschaft Schwiepinghook mit seinem Auto die vorfahrtberechtigte Bundesstraße 70 queren wollte, kollidierte er mit dem Wagen einer 31-Jährigen. Die Gronauerin war aus Richtung Vreden kommend in Richtung Gronau unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigten Einsatzkräfte des Löschzugs Alstätte der Feuerwehr Ahaus. Ein Abschlepper transportierte die stark beschädigten Fahrzeuge ab. (db)

