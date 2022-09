LPI-SLF: Zigarettenautomat geknackt

Schalkau (ots) - Von einem auf dem Bahnhofsparkplatz in Schalkau abgestellten VW Crafter wurden seit Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr beide Kennzeichentafeln entwendet. Der Diebstahl fiel jedoch erst auf, als am Samstagmittag an der Tankstelle in Seltendorf mit diesen Kennzeichen an einer schwarzen Mercedes E-Klasse im Wert von 156,- Euro Diesel getankt wurde. Die Rechnung wurde jedoch nicht beglichen, weshalb dies bei ...

