Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tankbetrug mit entwendeten Kennzeichen

Schalkau (ots)

Von einem auf dem Bahnhofsparkplatz in Schalkau abgestellten VW Crafter wurden seit Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr beide Kennzeichentafeln entwendet. Der Diebstahl fiel jedoch erst auf, als am Samstagmittag an der Tankstelle in Seltendorf mit diesen Kennzeichen an einer schwarzen Mercedes E-Klasse im Wert von 156,- Euro Diesel getankt wurde. Die Rechnung wurde jedoch nicht beglichen, weshalb dies bei der Polizei angezeigt wurde. Die nachfolgenden Ermittlungen brachten den zuvor begangenen Diebstahl ans Tageslicht, der Täter ist jedoch nach wie vor Unbekannt.

