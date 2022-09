LPI-SLF: Fahrzeug-Führer gefährdete andere PKW-Fahrer

Saalfeld (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizisten am Freitag gegen 0:45 Uhr während einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 27-jährigen Fahrrad-Fahrer in der Straße "Am Bernhardsgraben" in Saalfeld fest, der 1,79 Promille in den Alkomaten pustete. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

