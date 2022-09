Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Imbiss

Pößneck (ots)

Unbekannte hebelten am Donnerstag zwischen 3:30 Uhr und 6:00 Uhr die Tür des Imbisses in der Straße "Malmsgelänge" in Pößneck auf und entwendete Wurstwaren und Softdrinks im Wert von ca. 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

