Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Schleiz (ots)

Am Freitag gegen 3:30 Uhr stellten Polizeibeamte einen Fahrzeug-Führer in der Oschitzer Straße in Schleiz fest, bei dem ein freiwilliger Drogenvortest 1,57 Promille ergab. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige.

