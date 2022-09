LPI-SLF: Kradfahrer tödlich verunglückt

Saalfeld (ots) - Unbekannte drangen zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr über die angekippte Terrassentür in die Räumlichkeiten eines Gebäudes auf der Baustelle in der Straße "In der Flut" in Saalfeld ein. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte ...

