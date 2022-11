POL-EL: Schüttorf - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Bawinkel (ots) - In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Straße Am Sportplatz in Bawinkel eingebrochen. Sie entwendeten einen Fernseher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

