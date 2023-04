Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Polizei sucht Zeugen nach Überfall mit Pfefferspray

Duisburg (ots)

Ein Mann und eine Frau sind in der Nacht zu Samstag (1. April, 1:30 Uhr) von zwei Unbekannten mit einem Pfefferspray in einem Hinterhof an der Duissernstraße attackiert und ausgeraubt worden. Aus dem Nichts hätten die Räuber sie angegriffen und versucht die Geldbörse eines 18-Jährigen zu erbeuten, berichteten sie den Polizisten. Dann sollen die Angreifer in Richtung Wintgensstraße gelaufen sein. Der 18-Jährige und die 17-jährige Freundin kamen in Krankenhäuser. Laut Zeugenangaben waren die Unbekannten etwa 15 bis 20 Jahre alt. Einer hatte blonde Haare und trug einen dunklen Jogginganzug. Der andere hatte dunkle Haare und war mit einer dunklen Sweatshirtjacke bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell