POL-DU: Neumühl: Beim Überholen Kontrolle verloren

Duisburg (ots) - Am Mittwochvormittag (29. März, 10:20 Uhr) gelangten zwei Unbekannte unter dem Vorwand, Arbeiten durchführen zu müssen in die Wohnung einer 93-Jährigen auf der Schlachthofstraße in Röttgersbach. Die Männer nutzten einen unbeobachteten Moment und stahlen die Schmuckkassette der Frau. In ...

