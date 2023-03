Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach/Hochemmerich: Trickdiebe stehlen wertvollen Schmuck

Duisburg (ots)

Am Mittwochvormittag (29. März, 10:20 Uhr) gelangten zwei Unbekannte unter dem Vorwand, Arbeiten durchführen zu müssen in die Wohnung einer 93-Jährigen auf der Schlachthofstraße in Röttgersbach. Die Männer nutzten einen unbeobachteten Moment und stahlen die Schmuckkassette der Frau.

In Hochemmerich sind zur Mittagszeit (12:15 Uhr) ebenfalls zwei Diebe mit gleicher Masche in die Wohnung einer Seniorin gekommen. Sie nahmen sich den Schmuck der 86-Jährigen und flüchteten vom Bereich rund um die Dorotheen-/Annastraße in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Nachbarn, bei denen die Männer ebenfalls geklingelt haben oder die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Das Kriminalkommissariat 32 benötigt für die Ermittlungen weitere Details zur Personenbeschreibung (Rufnummer 0203 2800).

