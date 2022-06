Darmstadt (ots) - Am 20.06.2022 im Zeitraum 09:00 Uhr bis 11:15 Uhr parkte ein Firmenfahrzeug einer Gebäudereinigung in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Darmstadt. Ein aus nicht bekannter Richtung fahrender Verkehrsteilnehmer fuhr gegen das hintere linke Rücklicht des geparkten Firmenfahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden ...

