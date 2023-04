Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raub auf Supermarkt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (31. März, 21:25 Uhr) versucht, einen Supermarkt an der Mannesmannstraße (Nähe Einmündung Ehinger Straße) auszurauben. Zwei Mitarbeiterinnen (35 und 56 Jahre) berichteten der Polizei, dass sie die Filiale abschließen wollten, als sie plötzlich im Eingangsbereich von dem Mann bedroht worden sind. Mit Schusswaffe und Pfefferspray forderte er Bargeld. Die Mitarbeiterinnen konnten sich in Sicherheit bringen und schlossen sich in einem Büroraum ein. Der Räuber flüchtete daraufhin ohne Beute.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: circa 16 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Kleidung, medizinischer Mundschutz. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell