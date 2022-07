LPI-SHL: Spiegelklatscher und Unfallflucht

Bad Salzungen (ots) - Eine 62-jährige Frau befuhr Mittwochvormittag den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen. Beim Einfahren in eine Parklücke verschätzte sie sich und stieß an ein geparktes Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, meldete sich bei einer Mitarbeiterin des Marktes und die informierte die Polizei. Auf diese Weise konnte die Verursacherin ermittelt werden. ...

